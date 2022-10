Tom Hanks szerint összesen négy jó filmet csinált egész életében

Bár lenyűgöző és változatos pályafutása során legalább 85 filmben játszott, Tom Hanks szerint ezek közül csak négy film „elég jó”.

Tom Hanks says he's only made four 'pretty good' movies in his career https://t.co/T6oW68PCKj pic.twitter.com/nYIKaTS97q — New York Post (@nypost) September 28, 2022

A 66 éves, kétszeres Oscar-díjas színészt Hollywood egyik legnagyobb tehetségének tartják, de ragaszkodik ahhoz, hogy az elmúlt 30 évben készült filmjei közül csak egy maroknyi volt igazán jó.

Hanks a People-nek nyilatkozott, miközben a The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece című, 2023 májusában megjelenő debütáló regényét népszerűsítette.

„Senki sem tudja, hogyan készül egy film – bár mindenki azt hiszi, hogy tudja. Rengeteg filmet csináltam már, és szerintem négy közülük elég jó, és még mindig csodálkozom, hogyan jönnek össze, hogyan lesz belőlük egy egész. Az ötlet pislákolásától a vásznon villódzó képig az egész folyamat egy csoda.”

Hanks nem árulta el, hogy melyik négy filmjére gondolt, ezt a titkot jövőre megjelenő regényében szeretné leleplezni.

A színész először az 1980-as években tűnt fel a filmvásznon, amikor szerepet kapott a Csobbanás, az Ami sok, az sokk és a Segítség, felnőttem! című filmekben, utóbbiért Oscar-jelölést kapott.

Az élete azonban örökre megváltozott, miután 1994-ben elnyerte első Oscar-díját a Philadelphia – Az érinthetetlen című filmért. A következő évben újabb Oscar-díjat vehetett át a Forrest Gump-ban nyújtott alakításáért. A későbbiekben még további háromszor jelölték a legrangosabb filmművészeti díjra.

A színész további híres szerepei közé tartozik A szerelem hálójáb@n, a Kapj el, ha tudsz, a Halálsoron, a Ryan közlegény megmentése, a Számkivetett vagy A kárhozat útja. Hanks legutóbb Baz Lurhmann Elvis című filmjében játszott Austin Butler oldalán.

Önök szerint melyik volt Tom Hanks legjobb filmje?