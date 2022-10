A Harry Potter-filmek csillaga ment meg minket az apokalipszistől

Veszélyben a világ M. Night Syhamalan új filmjében.

Paul G. Tremblay méltán ünnepelt bestsellerszerző, aki már több díjat nyert horrorregényeivel, de csak most készült film az egyikből, és nem más, mint az ijesztgetés egyik nagymestere, M. Night Syhamalan a Kopogás a kunyhóban forgatókönyvírója és rendezője. A 2018-ban megjelent, Cabin at the End of the World (kb. Ház a világ végén) című regényben két apuka és örökbe fogadott kislányuk egy elhagyatott erdei lakban pihen, ahová váratlan látogatók toppannak be. Döntés elé állítják őket, a tét a civilizáció fennmaradása.

A forgatókönyv első változatát jegyző Tremblay azt mondja, a regény elolvasásával természetesen lehet bizonyos benyomásokat szerezni a filmről, de senki ne vonjon le messzemenő következtetéseket, mert Shyamalan belenyúlt a sztoriba, és várható, hogy nagy csavar lesz a film végén, ahogyan ez tőle megszokott.

Akik szeretnek mélyebb összefüggéseket keresni, azt latolgatják, hogy a négy látogató talán az apokalipszis négy lovasát jelképezi, akiket a Jelenések Könyvéből ismerünk, a kislány pedig Isten Bárányára utal, aki Jézust szimbolizálva magára veszi a világ bűneit.

A világot megmentő négy idegent a Marvel-filmekből ismert szuperhős, Dave Bautista, a Harry Potter-filmek sztárja, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird Shyamalan előző filmjének, az Időnek a szereplője, és Abby Quinn (Forródrót) alakítják. A történet kulcsának tűnő kislányt, Went Kristen Cui játssza.