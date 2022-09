James Bond Aston Martinjának replikája dupla áron kelt el

A fényszórói közt egy géppuska-utánzatot magába foglaló autót, amelynek eredetije a Nincs idő meghalni kezdetén látható egy akciójelenetben, 2,92 millió fontos áron ütötték le, miközben a Christie’s aukciósház legfeljebb 1,5-2 millió fontot várt az eladástól. Az ikonikus gépkocsi egyike annak a több tucat James Bond-relikviának, amelyet az évforduló alkalmából bocsátanak áruba jótékony célból az október 5-ig tartó, online is zajló árverésen.

Az árverés bevételét 50 különféle segélyszervezet között osztják szét.

A Daniel Craig főszereplésével forgatott 2021-es James Bond-epizódhoz nyolc példány készült a különleges felszereltségű DB5-modellből, közülük ez az egyetlen, amelyet áruba bocsát az Aston Martin és az EON Productions – közölte a Christie’s.

Az aukción 630 ezer fontos kikiáltási áron kínálnak megvételre egy másik Aston Martint, egy V8-at, amelyet ugyancsak Daniel Craig vezetett a Nincs idő meghalni-ban.

