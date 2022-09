Carrie Bradshaw nem marad egyedül, Aidan is visszatér a folytatásban!

Sarah Jessica Parker megerősítette, hogy Szex és New Yorkbeli szerelme, Aidan Shaw is szerepelni fog az And Just Like That második évadában.

SJP seemingly confirms John Corbett's return as Aidan in 'And Just Like That' https://t.co/65hOBOjliR pic.twitter.com/x8yWiOtD6h — New York Post (@nypost) September 28, 2022 A Carrie-nek és Aidannek szurkolók végre megkapják a várva várt boldog befejezést? Ezt egyelőre még nem tudni, de az már biztos, hogy John Corbett visszatér, amit maga Sarah Jessica Parker erősített meg a minap a Hókusz pókusz premierjén. „Lehet, lehet hogy John visszatér. Nos, tudod, nem tudok többé titkolózni” – árulta el a színésznő, hozzátéve, hogy míg az 1. évad a gyászra és a veszteségre koncentrált, a 2. évad a talpra állásról fog szólni. Kapcsolódó tartalom Sarah Jessica Parker ikerlányai lopták el a show-t a Hókusz pókusz premierjén A színésznő ritkán látott csemetéit vitte magával a vörös szőnyegre. Az HBO egyelőre nem kommentálta a hírt, de múlt hónapban a Deadline-nak sikerült kiderítenie, hogy Corbett több epizódból álló szerződést írt alá. A 61 éves színész még az első évad forgatásai előtt azt mondta, hogy benne lesz a sorozatban, azonban az első évad egyetlen epizódjában sem tűnt fel. Az And Just Like That 2. évada várhatóan 2023-ban kerül a képernyőre.