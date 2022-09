Sarah Jessica Parker ikerlányai lopták el a show-t a Hókusz pókusz premierjén

A színésznő ritkán látott csemetéit vitte magával a vörös szőnyegre.

Már csak pár nap és végre bemutatják a Hókusz pókusz folytatását, amire közel harminc évet vártak a rajongók. A New York-i premierre a Sarah Sandersont alakító Sarah Jessica Parker ikerlányaival, Marionnal és Tabithával, valamint férjével, Matthew Broderickkel érkezett.

A ritkán látott sztárcsemeték most együtt vonultak hírek szüleikkel a vörös szőnyegen, megdöbbentve mindenkit mennyit nőttek, mióta utoljára láthatták őket a család rajongói.

Marion egy bájos színváltós ruhában, míg Tabitha egy fekete kreációban érkezett, akik között Armani Prive kimonóban tündökölt szépséges édesanyjuk.

Sarah a premieren elárult, hogy szó szerint beesett a Hókusz pókusz forgatására, mivel alig néhány nappal előtte fejezte be a Szex és New York folytatását, az And Just Like That című sorozatot.

„Nem volt időm felkészülni, átszellemülni a szerepre. Ott volt a jelmez, a díszlet egy Carrie Bradshawtól teljesen eltérő karakter és pillanatok alatt kellett belerázódnom. Végül gyorsan megnéztem az eredeti filmet és az segített, hogy újra Sarah Sandersonként gondolkodjam.”

A Hókusz pókusz folytatása szeptember 30-tól lesz látható a Disney Pluson.