Farkas visszatér! Ryan Reynolds izgalmas híreket jelentett be a Deadpool 3-ról

Premierdátumot kapott a Deadpool harmadik része és Hugh Jackman ismét Farkas lesz, bár utóbbit már négy évvel ezelőtt, a Deadpool 2-ben elárulták.

Hugh Jackman to return as Wolverine in 'Deadpool 3' with Ryan Reynolds https://t.co/oMWpr5Ja6y pic.twitter.com/W2wMbR27oe — New York Post (@nypost) September 27, 2022

Ryan Reynolds köztudottan imád viccet csinálni bármiből és bárkiből, legyen az a felesége, vagy jelen esetben a Deadpool harmadik részének beharangozója.

A színész egy Twitter-videóban üzent a rajongóknak. Először is elnézést kért, hogy nem vettek részt az idei D23-on, ami a Disney éves rendezvénye, amikor is bejelentik az érkező produkciókat, de hozzátette, hogy ez azért történt, mert nagyon keményen dolgoztak a Deadpool harmadik részén, amiről egyébként már jó előre bejelentették, hogy ez lesz a Marvel első 18 pluszos szuperhősfilmje.

Reynolds ezután beavatta a nézőket az előkészületekbe. Elárulta, hogy ezúttal tényleg odatette magát, hiszen az első Marvel-univerzumos megjelenésének különlegesnek kell lennie. Hűnek kell maradni a karakterhez, mélységet és motivációt kell találniuk neki, mert minden Deadpool-mozinak ki kel tűnnie az átlagból.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

„Ez a kihívás arra késztetett, hogy mélyen magamba nézzek…és nem találtam semmit. Igen, teljesen üres a fejem.”

A színész ezután elárulta, hogy egy ötletük azért mégis csak akadt. És abban a pillanatban a háttérben elsétál Hugh Jackman, Reynolds pedig félévállról odaveti neki a kérdést: Hello Hugh, nem akarod eljátszani Farkast még egyszer? Erre ő csak ennyit reagált: „Ja, persze, Ryan.”

Reynolds a választ meghallva felvonja szemöldökét és felcsendül Whitney Houston I Will Always Love You című legendás dala egy kis csavarral, I Will Always Love Hugh szöveggel.

Reynolds és Jackman karakterei 2009-ben már összecsaptak egymással az X-Men kezdetek: Farkas című filmben, amiben Deadpool igencsak pórul járt a mutánssal szemben. Csak remélni tudjuk, hogy Reynolds ezúttal nem végzi összevarrt szájjal.

Érdekesség, hogy Hugh Jackman visszatértét a készítők már a 2018-as Deadpool 2 végén lelőttek. A zárójelenetekben, amikor Wade visszautazik az időben, hogy helyrehozza néhány rossz döntését, beugrik Farkashoz is és a következőket mondja neki:

„Idővel szögre fogod akasztani a karmaidat – utalt Jackman 2018-as bejelentésére, miszerint nem bújik többet a mutáns, Farkas bőrébe – és ez nagyon sok embert elfog szomorítani. De egy nap a régi haverod Wade, meg fog kérni, hogy szállj vissza a nyeregbe. Ha megteszi, mondj neki igent!”

A videó végén premierdátumot is kaptunk, a Deadpool harmadik része 2024, szeptember 6-án kerül a mozikba.