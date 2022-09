Megalázó helyzetben Johnny Depp szerelmes ügyvédnője

A múlt hétvégén hamar elterjedt a hír, miszerint Johnny Depp hónapok óta Joelle Rich ügyvédnővel randizik, aki a The Sun elleni brit rágalmazási perében képviselte őt.

A TMZ azonban azóta tovább árnyalta az mesébeillő kapcsolatot, kiderült ugyanis, hogy a színész, aki jelenleg Franciaországban forgat, más nőkkel is randevúzik.

Keeping it casual! #JohnnyDepp and his rumored lawyer girlfriend #JoelleRich are NOT exclusive.https://t.co/ZNiyXOPgsh

— Radar Online (@radar_online) September 24, 2022