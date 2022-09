Máig oda vannak egymásért – együtt szülinapozott Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones

A sztárpár mindkét tagja szeptember 25-én született, mindössze 25 év különbséggel.

1996-ban az év szenzációjának számított, hogy a két színész egymásba szeretett. A házaspárnak meg voltak a maguk hullámvölgyei házasságuk alatt, de még 22 év után is úgy tudnak egymásra nézni, mintha mézesheteiket élnék. Fiuk, Dylan most 22 éves, bájos lányuk, Carys pedig idén áprilisban töltötte be a 19-et.

Igen, van közöttük 25 év korkülönbség, de anno nem törődtek a negatív véleményekkel, és ennyi év után már semmit sem kell bizonyítaniuk. Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas házassága bizonyára az égben köttetett, hiszen a mai napig is úgy rajonganak egymásért, akár a tinik.

Ezt pedig nem is restellik megmutatni a világnak, és hogy mennyire is dúl a szerelem, azt Catherine a minap Instagramon osztotta meg a követőivel férjével közös születésnapjuk alkalmából.

„Ez a ami születésnapunk! 24 éve ünnepeljük együtt, de még mindig ugyanolyan izgatott vagyok miatta, mintha az első lenne. Szeretlek!”

Catherine Zeta-Jonest hamarosan újra láthatjuk a tévéképernyőkön, ugyanis ő alakítja Morticia Addamst a Tim Burton rendezte, november 23-án a Netflixen debütáló Wednesday címet viselő sorozatban.