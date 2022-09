Távkapcsolatban él Varga Szabolcs

Varga Miklós fia szerelmes, ám nincsenek könnyű helyzetben barátnőjével, aki jelenleg egy óceánjáró hajón dolgozik táncosként – árulta el az ifjú énekes a Ridikül vendégeként.

A fiatalkori szerelem volt a témája a Ridikül legutóbbi adásának, amelyben Dióssy Klári műsorvezető többek között a Máté Péter-díjas rockzenész, Varga Miklós fiát, a szintén énekesként ismert Szabolcsot faggatta szívügyeiről. A fiatal előadó gátlásosan nyilatkozott a magánéletét illetően, de büszkén mesélte, hogy jelenleg párkapcsolatban él.

„Nem vagyok tervezős típus, de ez most nagyon működik. Az ég tartja a földet című darab kapcsán találkoztunk, de csak a premier buli után kezdtünk el randevúzni. Elvittem őt piknikezni, készítettem egy kosarat, felvágtam a sajtokat. Megadtam a módját, kitettem magamért. Magam sem gondoltam, hogy ilyen romantikus lelkem van, de ő kihozta ezt belőlem” – mesélte Varga Szabolcs a Duna műsorában, amelyben azt is elárulta, felhőtlen szerelmüket csupán egy dolog árnyékolja be: táncos kedvese egy hajón dolgozik, így jelenleg távkapcsolatban élnek.

„Bár távol vagyunk egymástól, megmagyarázhatatlanul szoros közöttünk a kötelék. Bizalmon és megértésen alapul a kapcsolatunk” – szögezte le az énekes, aki szüleire tekint elsőszámú példaképként a magánélet területén is. A teljes beszélgetés újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán, ahol 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

