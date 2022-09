Pierce Brosnan nyilatkozott a következő James Bondról

A 69 éves színész összesen négy Bond-filmben alakította az ikonikus 007-es szerepét, 1995-től egészen a franchise-ból való 2002-es távozásáig.

Pierce Brosnan doesn't care who is named next James Bond

Miközben gőzerővel keresik az új James Bondot, egy dolog biztos: Pierce Brosnant egyszerűen nem érdekli, ki lesz a következő martinit kortyoló titkosügynök.

„Kinek kellene játszania James Bondot? Egyszerűen nem érdekel. Persze kíváncsian várom, kire esik majd a választás. Bárki legyen is az, sok sikert kívánok neki”

– mondta Brosnan a GQ magazinnak adott interjújában.

A 69 éves színész összesen négy Bond-filmben alakította az ikonikus 007-es szerepét, 1995-től egészen a franchise-ból való 2002-es távozásáig.

Brosnan volt az ötödik színész, aki Bond szerepét megkapta, Timothy Dalton után, aki két filmben tűnt fel titkosügynökként.

Az interjúban a színész elárulta, hogy Craig öt Bond-filmjéből csak kettőt látott: A Skyfallt és a legutóbbi, Nincs idő meghalni című filmet.

Roger Moore, Timothy Dalton, Daniel Craig, Sean Connery, George Lazenby és Pierce Brosnan, a James Bond brit kémet alakító színészek viaszszobrai

„A Skyfallt imádtam, de a legutóbbi filmről már nem így vélekedem”

– Brosnan ennek ellenére elismerte Craig játékát, szerinte a színész maradandót alkotott a Bondok között.

Sok vita folyt és folyik arról, hogy ki legyen a következő James Bond, miután Daniel Craig, a Nincs idő meghalni című filmmel végleg szögre akasztotta a 007-es szmokingját.

A fogadóirodákban már több nagy név is felmerült többek között Charlie Hunnamé, Idris Elbáé és a rajongók szerint legnagyobb esélyes Tom Hardyé is, de számos hollywoodi színész jelezte, hogy álmai szerepe lenne a 007-es megformálása, Henry Cavill, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Tom Holland valamint Richard Madden is örülne a felkérésnek.