Nem titkolják tovább: Johnny Depp tényleg elcsavarta vonzó ügyvédje fejét

– árulta el exkluzívan egy bennfentes a Karib-tenger kalózai 59 éves sztárjáról és az ügyvédnőről.

Joelle azon ügyvédek egyike volt, aki Johnny ügyén dolgozott a The Sun elleni brit rágalmazási perben 2018-ban. A nő azonban nem volt tagja annak a jogi csapatnak, amelyik az év elején az exfelesége, Amber Heard elleni rágalmazási perben képviselte Deppet. Joelle ennek ellenére végig jelen volt a virginiai tárgyalóteremben, hogy támogatását fejezze ki a színésznek.

A forrás azt is elárulta, hogy a szerelmesek igyekeztek diszkréten kezelni a kapcsolatukat, ezért többnyire hotelekben találkozgattak románcuk korai szakaszában.

Johnny Depp is dating lawyer Joelle Rich, who represented him in his U.K. libel lawsuit against The Sun, Us Weekly can exclusively confirm. https://t.co/dPJ6Sn1tq4

— Us Weekly (@usweekly) September 22, 2022