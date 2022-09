Mindent kiposztolt a szerető: egy éven át csalta feleségét Adam Levine

Adam Levine tagadja, hogy viszonya lett volna Sumner Stroh modellel, de elismeri, hogy “átlépte a határt” – írta kedden közösségi oldalán a Maroon 5 énekese, akinek titkos viszonyáról pár órával korábban a szeretője rántotta le a leplet.

Adam Levine is responding to the allegations that he had an affair with Instagram model Sumner Stroh after the TikTok she made went viral. Read his statement: https://t.co/HY5lleyrIH

— JustJared.com (@JustJared) September 20, 2022