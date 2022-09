John Travolta nagylánya után mindenki megfordult a divatbemutatón

Ella különösen büszkévé tette az édesapját, miután néhai édesanyja nyomdokaiba lépve részt vett a New York-i divathét több bemutatóján.

Kelly Preston, aki mellrákban vesztette életét két évvel ezelőtt a New Yorki Divathét rendszeres vendége volt, a neves divattervezők örömmel ültették a színésznőt az új kollekcióik bemutatójának első sorába.

Kelly után most lánya, a 22 éves Ella kapott lehetőséget, hogy felfigyeljen rá a divatszakma. Erre pedig minden esélye meg is van, elég csak megnézni fekete Karl Lagerfeld szettjében, vagy az angyali fehér Kate Spade ruhában.

Mindkét összeállításban csodásan festett az énekesnői babérokra törő Ella, aki különösen büszkévé tette édesapját, John Travoltát hétvégi szereplésével. A Grease sztárja saját közösségi oldalán is csinos lányával dicsekedett.

Ella első saját lemeze idén januárban jelent meg, de a színészetbe is belekóstolt a múlt évben.

A sztárcsemete szülei oldalán játszott már a Vén csontokban, a Gottiban és a Mérgező rózsában is, de most először kapott önálló szerepet, méghozzá egy újragondolt Alíz csodaországban filmben, ami a Get Lost címet kapta.

Kapcsolódó tartalom

A történet szerint Alíz, akit Ella alakít, egy hátizsákkal útnak indul Európába, hogy beteljesítse édesanyja utolsó kívánságát. Utazása egészen csodaországig, vagyis Budapestig sodorja majd, ahol észbontó kalandok mellett megtalálja azt, amire szíve mélyén mindig is vágyott. A filmet tavaly forgatták Budapesten.