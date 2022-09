Kiábrándító! Az egykor tündöklő Bridget Fonda felismerhetetlen új fotóin

Bridget Fondáról évek óta nem lehetett semmit hallani, sem szerepek, sem filmes rendezvények, de még az utcán sem kapták soha lencsevégre. A Dailymail azonban 12 év után először készített fotókat a Los Angelesben kutyáját sétáltató színésznőről idén januárban, aki mellett elsőre talán mindenki elsétálna, olyannyira nem hasonlít régi önmagára. Fonda aztán újabb hét hónapig nem mutatkozott nyilvánosan, majd kedden újabb lesifotók készültek az egykori sztárról.

Bridget Fonda, 58, looks unrecognizable as she steps out in LA – 20 YEARS after she vanished from spotlight https://t.co/Pi0UhJ6ADa

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 16, 2022