Ana de Armas fényes diszkógömbként tündökölt a vörös szőnyegen

A kubai színésznő eszményi látványt nyújtott a premieren.

Ana de Armas alakítja minden idők legvonzóbb nőjét a Blonde című filmben. A 34 éves színésznő a néhai hollywoodi legenda bőrébe bújik, aki Norma Jeane Baker néven látta meg a napvilágot, majd ünnepelt sztárként, Marilyn Monroe-ként vált ismertté. A film szeptember 23-án debütál a Netflixen.

Kapcsolódó tartalom

A színésznő a minap a Blonde Los Angeles-i premierjén vett részt egy csillogó ezüst és aranyszínű flitterekkel díszitett Louis Vuitton ruhában. Ana úgy vonzotta magára a tekinteteket, mint fény a lepkéket.

A Joyce Carol Oates regénye alapján készült adaptációban, Armas mellett olyan színészek tűnnek fel a filmvásznon, mint Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel vagy Evan Williams.

A nem mindennapi alkotás merészen újragondolja Marilyn Monroe életét. A Blonde előzetesében abszolút érzékelhető a szőke ikon életét jellemző iszonyú kettősség, nyilvános szereplései és magánélete között. Természetesen a film felvillantja Monroe legemlékezetesebb pillanatait, mint a híres fehér ruhafellebbentős pózt a New York-i metró rácsa felett, vagy az élénk pink ruhájában elénekelt Diamonds Are a Girl’s Best Friend-et.