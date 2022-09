Zac Efron három év után felvállalta látványosan megváltozott arcát

Zac Efron legutóbb 2019-ben lépett a vörös szőnyegre, három év után azonban ismét mosolyogva állja a villanó vakuk fényét. A színész a torontói filmfesztiválon tűnt fel a The Greatest Beer Run Ever premierjén, ami nem kis lépés volt a sztár számára.

Zac a Men’S Health-nek adott friss interjújában árulta el, hogy egy ideje agorafóbiában szenved, azaz kellemetlenül érzi magát a zsúfolt helyeken, így egy filmes eseményre sem fogadta el a meghívást az utóbbi években.

A Baywatch sztárjánál a filmre való komoly fizikai felkészülés során alakult ki komoly depresszió, ahogy a tömegiszony is, tavaly pedig egy komolyabb balesetből kellett felépülnie. Miközben a nyilvánosságot feltűnően kerülő sármőrről azt pletykálták, hogy a sztár botoxoltatott, valójában komoly baleset érte.

34-year-old Efron is putting the rumors to rest. https://t.co/iPiIcUncdG

— Men's Health Mag (@MensHealthMag) September 11, 2022