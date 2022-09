Leonardo DiCapriót és Gigi Hadidot meghitten sugdolózva kapták lencsevégre

A két híresség nagyon összemelegedett az elmúlt napokban.

Leonardo DiCaprio, Gigi Hadid moving to next level, but still ‘taking it slow’ https://t.co/fKkBGxnzFE pic.twitter.com/YBUHZhtRhf — Page Six (@PageSix) September 14, 2022

Alig két hete érkezett a hír, hogy Leonardo DiCaprio négy év után kiadta 22 évvel fiatalabb barátnője, Camila Morrone útját, azonban a sármos színész egy percig sem kívánja élvezni a szinglik táborát, újonnan a világhírű szupermodellel, Gigi Hadiddal látták egy partin összemelegedni.

Az eleinte csak pletykának indult kapcsolatuk beigazolódni látszik, a Daily Mail fotósa csípte el a két hírességet egy New York-i partin meghitten súgdolózni, mialatt az érintéseket sem sajnálták egymástól.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Leonardo DiCaprio (@ilovedicapriooo) által megosztott bejegyzés

Egy, a párhoz közel álló forrás megerősítette a lapnak, hogy DiCaprio és Hadid pár hete már találkozgatnak egymással, hol társaságban, hol pedig kettesben, de lassan haladnak, szeretnék megismerni egymást először.

A 47 éves színész ezzel úgy tűnik kitolta vagy talán teljesen el is engedte a bűvös korhatárt, amihez az évek alatt oly buzgón tartotta magát. DiCaprio direkt vagy véletlenül mindig úgy hozta neki az élet, hogy minden korábbi barátnőjével szakított még a 25. születésnapjuk előtt. Ez olyannyira rajta ragadt a színészen, hogy a mai napig viccet csinálnak belőle úton-útfélen.

Például a Titanic című filmje is idén lesz 25 éves, így sokakban felmerült a kérdés, hogy ezek után a színész kihúzatja-e vajon a nevét a stáblistáról? A minap az Emmy-díjátadón is szóba került, amikor is az egyik házigazda Kenan Thompson felköszöntötte Zendayát, aki szeptember elsején töltötte be a 26-ot.

„A 26 egy különös szám Hollywoodban. Úgy értem, még elég fiatal vagy ahhoz, hogy középiskolás diákot alakíts, de túl idős, hogy randizz Leonardo DiCaprióval.”

Leonardo DiCaprio bár köztudottan él-hal a modellekért és ezt a mintát ezúttal sem szegte meg, hiszen Gigi a világ egyik legkeresettebb modellje, de ami a korát illeti, a szőke szépség idén áprilisban lett 27 éves, emellett pedig két évvel ezelőtt adott életet az énekes, Zayn Malikkal közös gyermekének Khainak. A sztárpár azóta szakított egy csúnya családon belüli erőszakbotrány miatt.