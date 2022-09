Szívdöglesztő férfivá érett Robert Downey Jr. 29 éves gyereke

A Marvel-filmek Vasembere büszke nagyfiára, aki nem csak sármját, de tehetségét is örökölte.

Huszonkilenc éves lett Robert Downey Jr. legidősebb gyermeke, Indio Falconer Downey, aki a hollywoodi színész Deborah Falconerrel kötött első házasságából született.

Sok sztárcsemetéhez hasonlóan, Indio is híres szülei nyomdokaiba lépett. Indio először a zene iránt kezdett érdeklődni, majd tett egy gyors kitekintést a filmek világába is, játszott a 2005-ös Durr, durr és csók című krimiben édesapja oldalán, de végül visszatért az első tervéhez. A 29 éves fiatal jelenleg is építi zenei karrierjét.

„A legboldogságosabb születésnapot Indio Falconer Downeynak. Elképesztő fejlődésen ment keresztül az elmúlt években mind zeneileg, mind pedig emberileg. Sok nehézségen ment keresztül, de a végére ő lett az egyik kedvenc előadóm, nem vicc. Bárki, aki ismeri azt fogja mondani, hogy ő az egyik legkedvesebb, legerősebb, legtehetségesebb ember, akit valaha ismert. Néhány hete

belestem hozzá a stúdióba és testközelből szemtanúja lettem a zenei tehetségének, szó szerint elfogytak a szavaim, amikor meghallottam őt játszani”

– írta elérzékenyülve Downey, aki egy közös fotót, egy videót, amin fia játszik és a fia bandájának új borítóját osztotta meg.

A színész 2005-ben házasodott újra, filmproducer feleségétől, Susan Downeytól két gyermeke született, a most a 10 éves Exton Elias és a 7 éves Avri Roel.