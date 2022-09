II. Erzsébet halálával rangra léptek Harry és Meghan gyermekei

A hivatalos megszólításuk a királynő halála után Archie herceg és Lilibet hercegnő lett, amennyiben Károly herceg a megromlott családi viszonyra hivatkozva meg nem változtatja a protokollt.

II. Erzsébet halála többek között azt is jelenti, hogy Sussex hercegnének és hercegnéjének fia, Archie Mountbatten-Windsor most már technikailag herceg – írja a The Guardian. Meghan korábban egy interjúban utalt arra, hogy fiától faji hovatartozása miatt tagadták meg a címet.

Lilibet „Lili” Mountbatten-Windsor szintén jogosult a hercegnői rangra a királynő halála, és nagyapja a walesi Károly herceg trónra lépése után.

Az V. György király által 1917-ben létrehozott protokollok szerint az uralkodó gyermekei és unokái automatikusan jogosultak az Őfensége és herceg vagy hercegnő címre.

Archie és Lili születésükkor egy uralkodó dédunokája voltak, nem pedig unokája. Ahhoz azonban, hogy ne illesse meg a cím őket, a királynak módosítani kell az erre vonatkozó határozatot.