„A nagyszerű nő, aki uralkodása során méltóságról, bátorságról és odaadásról tett tanúbizonyságot”

A spanyol király levélben fejezte ki részvétét az édesanyját elvesztő Károlynak.

„Letícia királynő és én felségednek és az egész családnak küldjük szeretetünket és imáinkat. Mindannyian a szívünkben és gondolatainkban vagytok. Nagyon fog hiányozni nekünk. Minden barátságommal és szeretetemmel, Fülöp”.

Willem-Alexander király, Máxima királynő és Beatrix holland hercegnő is megemlékezett a királynőről. „Erős köteléket érzünk az Egyesült Királysággal és annak királyi családjával, és osztozunk az ő fájdalmukban. Nagyon hálásak vagyunk országaink szoros barátságáért, amelyhez Erzsébet királynő felejthetetlen módon járult hozzá” – írták.

Fülöp belga király és Mathilde királyné a következőket írták: „Nagy szomorúsággal értesültünk Erzsébet királynő haláláról. Rendkívüli személyiség volt. Mindig szép emlékeket fogunk őrizni erről a nagyszerűn nőről, aki uralkodása során méltóságról, bátorságról és odaadásról tett tanúbizonyságot”.

Henrik luxemburgi nagyherceg közleményében azt írta, mélyen megrendítette és elszomorította II. Erzsébet királynő, a két ország közötti barátsághoz mélyen hozzájáruló uralkodó halálának híre. A nagyherceg részvétét fejezi ki a luxemburgi nép nevében a brit királyi családnak – tette hozzá.

A svéd király is csatlakozott a megemlékezőkhöz. „Szomorúan értesültünk ma családommal a hírről, hogy kedves rokonom, Őfelsége, II. Erzsébet királynő elhunyt. A királynő kiemelkedő odaadással és kötelességtudattal szolgálta országait és a Nemzetközösséget. Állandóan jelen volt, nemcsak a brit társadalomban, hanem nemzetközi szinten is”.

Harald norvég király dicsérte II. Erzsébet királynőt boldog és szomorú időkben tanúsított teljes odaadásáért. „A királyi család mély szomorúsággal értesült a hírről, hogy II. Erzsébet királynő elhunyt. Gondolataink Őfelségével, a királlyal és a királyi család tagjaival vannak Erzsébet királyné elvesztése miatt”.

A román királyi család mély fájdalmát fejezte ki II. Erzsébet, az Egyesült Királyság uralkodójának halálhíre miatt. „Erzsébet királynő mindig jelen volt a román királyi család életében, szoros kapcsolatot ápoltak. Mihály király és az edinburghi herceg halála után II. Erzsébet királynő erkölcsi, szellemi, érzelmi és intézményi támasz volt Margit hercegnő számára” – írták.

Rania Al Abdullah uralkodója pedig így búcsúzott: „Nehéz szívvel búcsúzunk az önzetlen odaadás és a rendíthetetlen elkötelezettség ikonjától, egy olyan királynőtől, aki megtestesítette a hűséges és odaadó uralkodó tulajdonságait”.

With a heavy heart we bid farewell to an icon of selfless dedication and unwavering commitment, a queen who embodied the traits of a faithful and devoted sovereign. The reign of Her Majesty Queen Elizabeth II will forever be remembered. May her soul rest in eternal peace.

— Rania Al Abdullah (@QueenRania) September 8, 2022