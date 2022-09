Nicolas Cage 58 évesen ismét apa lett

A színész és felesége kislányuk nevét is bejelentette.

Nicolas Cage — also father to two sons — welcomed his 1st child with wife, Riko Shibata. Details:https://t.co/DW0gzVpWax — Us Weekly (@usweekly) September 7, 2022

Nicolas közel egy éve állt oltár elé, akkor immáron ötödszörre. Választottja, a 27 éves Riko Shibatával pedig januárban bejelentették, hogy úton van első közös gyermekük. A kislány szeptember 7-én meg is érkezett, aki az előkelően hosszú, August Francesca Coppola Cage nevet kapta.

“Nicolas és Riko boldogan jelentik be kislányuk születését. Anya és lánya jó egészségégnek örvendenek”

– erősítette meg a People magazinnak a pár sajtósa az örömhírt.

A névválasztással kapcsolatban az újdonsült szülők már korábban nyilatkoztak, akkor még Nicolas azt mondta, John Lennon után nevezi el lányát. Egy showműsorban néhány hónapja még úgy nyilatkozott, hogy a baba a Lennon Augie nevet kapja. A nem mindennapi nevet a híres Beatles-tag és apja, August „Augie” Coppola neveiből alkotta meg. A hollywoodi sztár elmesélte, hogy mekkora hatással volt rá a Beatles zenéje, amikor először meghallotta. Ezt lemezlovas apjának köszönheti, aki imádta a Beatlest, különösen az Across The Universe című számot, amit számtalanszor lejátszott a rádióban. A színész bár a Lennonról végül lemondott, de néhai apja előtt így is tiszteleg.

Nicolas és Riko egy filmforgatáson ismerkedett meg Japánban 2020-ban. A színész akkor ötödszörre állt az oltár elé. Legutóbbi házassága Erica Koike-kal mindössze négy napig tartott 2019-ben.