Ők alakítják a fiatal Vilmost és Katalint A korona új évadában

'The Crown' has found its young lovers Prince William, Kate Middleton https://t.co/DEwPYpRr7u pic.twitter.com/6hxXvgaBsD

Javában zajlanak a előkészületek a Netflix nagysikerű, a királyi családról szóló sorozatának hatodik évadához. Ahogy azt a rajongók már tudhatják, a széria II. Erzsébet életét és uralkodását követi nyomon. A negyedik etapban már megismerhettük az ifjú Diana hercegnét és vele együtt a Károly herceggel viharos házasságát is, a várva várt ötödik évad bemutatója pedig idén novemberben várható.

Az időrend követése miatt, a készítők hónapokig keresték a tökéletes jelöltet Kate Middleton, a későbbi Katalin hercegné és Vilmos herceg megformálására. Vilmost várhatóan már az ötödik évad végén bemutatják a nézőknek, de Katalinra egészen a hatodik etapig várnunk kell majd.

Az ifjú herceg szerepét egy 16 éves színész, Rufus Kampa kapta meg, őt később Ed McVey váltja, aki Vilmos késő tizenéves és húszas évei elején alakítja majd a trónörököst. Katalint egy újonnan bemutatkozó színésznő, Meg Bellamy játssza, akinek A korona lesz az első televíziós szereplése.

'The Crown' has found its Prince William & Kate Middleton for S6 in three screen newcomers:

• Teenage William — Rufus Kampa

• William in his 20s — Ed McVey

• Kate — Meg Bellamy

(via @DEADLINE | https://t.co/WLY6Zr1KOc) pic.twitter.com/GZBKwa7h6B

— Fandom (@getFANDOM) September 2, 2022