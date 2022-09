Fiatal modellszépség oldalán kapták le Leonardo DiCapriót

A színész nem vesztegeti az idejét, egy 22 éves modellel látták együtt szórakozni.

Leonardo DiCaprio pictured with 22-year-old model, Maria Beregova https://t.co/AAL8NQaW0H — Marsha Veradis (@MarshaVeradis) September 1, 2022

Alig pár napja érkezett a hír, hogy a 47 éves sármőr négy év után kiadta szerelme, Camila Morrone útját, aki júniusban lett 25 éves és mindenki tudja, hogy Leónál ez bizony a bűvös szám. A színész egy-két kivétellel minden eddigi barátnőjével szakított, még a 25. születésnapjuk előtt, vagy közvetlen azután, hogy betöltötték. Az egykori párt júliusban látták utoljára együtt, így feltehetőleg akkortájt szakíthattak.

Kapcsolódó tartalom

DiCapriót most egy 22 éves szépséggel, név szerint Maria Beregovával látták együtt egy St. Tropez-ban rendezett partin – írja a The Sun. Azt egyelőre még nem tudni, hogy a színész és a fiatal modell csak jól érezték magukat egy közös partin vagy esetleg több is van kettejük között.

Leonardo DiCaprio gyengéi köztudottan a modellek, Camila Morrone előtt olyan szépségekkel randevúzott, mint Naomi Campbell, Helena Christensen, Eva Herzigova, Gisele Bündchen és Bar Refaeli, hogy csak néhányat említsünk a jóképű színész hódításai közül.