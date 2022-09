A 61 éves Julianne Moore-ra tapadt az összes tekintet a vörös szőnyegen

A színésznő divatban mindenkit maga mögé utasított a 2022-es Velencei Filmfesztiválon.

Velence, 2022. szeptember 1.

Julianne Moore amerikai színésznõ, a zsûri elnöke a Tár címû film bemutatóján a 79. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2022. szeptember 1-jén. A filmes seregszemle szeptember 10-ig tart.

MTI/AP/Invision/Vianney Le Caer

Nem minden hős visel köpenyt – de Julianne Moore igen, aki lenyűgöző Valentino estélyijében akár be is állhatna a következő szuperhősnek megvédeni a világ lakosait.

A 61 éves vörös szépség egy fekete, átlátszó, flitteres ruhakölteményt választott a White Noise premierjére. Az estélyihez egy köpeny is tartozott, a színésznő így szakasztott úgy nézett ki, mint az éjszakai égbolton felvillanó színes tűzijáték.

A csillogó megjelenést Moore tovább fokozta a Cartier ékszermárka Panthère kollekciójának smaragd és gyémánt karkötőjével, gyűrűivel és fülbevalóival.

A rajongók elájultak a Julianne Moore látványától, de szemtanúk szerint a vörös szőnyegen felvonuló hírességek sem tudták levenni a szemüket a gyönyörű színésznőről.

Az augusztus 31. és szeptember 10. között zajló fesztivál Arany Oroszlán-díjáról döntő nemzetközi zsűrit idén Julianne Moore Oscar-díjas amerikai színésznő vezeti.

Az először 1932-ben megrendezett, szerdán 79. alkalommal megnyíló Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon az idei Oscar-díjszezon annyi nagy reményű filmjét vetítik, mint még soha. A Bardo, a Bones & All, A fiú, a Tár, a The Whale vagy a White Noise is bemutatkozik a közönségnek a világ legrégebbi filmfesztiválján.