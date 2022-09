Megnősült a Trónok harca gyereksztárja

A Joffrey Baratheon királyt alakító Jack Gleeson, aki a világ egyik leggyűlöltebb sorozatkarakterét játszotta, oltár előtt fogadott örök hűséget szerelmének, a szintén színésznő Róisín O'Mahonynak.

'Game of Thrones' star Jack Gleeson marries Róisín O'Mahony in casual wedding https://t.co/cbILJqvTWw pic.twitter.com/SE11kp6uWS — Page Six (@PageSix) August 31, 2022

Jack Gleeson esküvője nem volt olyan drámai, mint a Trónok harca vörös násza és ezért minden bizonnyal a színész is nagyon hálás. A szerelmesek egy szűkkörű szertartás keretében mondta ki a boldogító igent a festői Írországban.

A Jacket és Róisínt összeadó pap a Twitteren hozta nyilvánosságra az örömteli hírt egy kedves fotóval az ifjú párról. A 30 éves színész zöld inget és szürke nadrágot viselt a nagy napon, míg mosolygós arája egy hosszú, színes nyári ruhát választott.

Very simple, prayerful and dignified marriage ceremony for Film Celebrity Jason Gleeson and Roisin: The Glen Church pic.twitter.com/xcxAWGtXaJ — Patsy Lynch (@patsylynch) August 29, 2022

Az HBO sikersorozatának rajongói nem győztek gratulálni, és megjegyezni, hogy a színész látszólag szöges ellentéte a Trónok harcában alakított karakterének.

Gleeson 2011 és 2014 között szerepelt az Emmy-díjas sorozatban, mielőtt karakterét kiírták a Trónok harcából, éppen az esküvője napján. Miután minden idők egyik leggyűlöltebb karakterét alakította, úgy döntött, szünetet tart a színészkedésben.

„Egyszerűen már nem élveztem annyira, mint korábban. Nem mintha utálnám, csak nem ezt akarom csinálni”

– mondta az Entertainment Weeklynek 2014-ben.

A színész hat év szünet után tért vissza a televíziózáshoz az Out of Her Mind című sorozattal jövőre pedig Liam Neeson oldalán az In the Land of Saints and Sinners című filmben fog szerepelni.