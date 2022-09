Elhunyt a Jóbarátok és a Seinfeld színésze

89 éves korában elhunyt Richard Roat, akit a legtöbben a Seinfeld, a Jóbarátok és a Dallas című sorozatokból ismerhetnek.

A színész karrierje az 1960-as években kezdődött, Roat főleg karakterszínészként vetette meg a lábát Hollywoodban. 1962-ben megkapta első visszatérő szerepét Dr. Jerry Chandler szerepében az NBC The Doctors című szappanoperájában. A sorozat első évében több mint 170 epizódban szerepelt.

Richard Roat, a character actor known for roles on Friends, Seinfeld, and 24, among others, died on August 5 at 89 https://t.co/7Cj849POm3

— Vulture (@vulture) August 31, 2022