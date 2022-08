Megint Meghan miatt kell aggódni – ellopja a reflektorfényt Diana halálának évfordulójáról

Királyi bennfentesek attól tartanak, hogy Meghan Markle legújabb bombasztikus interjúja beárnyékolja Diana halálának évfordulóját.

Sussex hercegnéje a New York Magazine The Cut című számának adott hosszú interjújában beszélt a királyi családról, amelyben többek között kitért arra is, hogy szerinte Harry teljesen elvesztette a kapcsolatát az apjával Károly herceggel és elárulta, mennyire boldog volt, amikor végre elhagyhatta az Egyesült Királyságot.

Az újabb megosztó interjú a lehető legrosszabbkor került nyilvánosságra, ugyanis csupán pár nappal Diana halálának évfordulója előtt publikálták, ami a királyi bennfentesek szerint beárnyékolja a néhai hercegné tiszteletére rendezett megemlékezést.

„Úgy tűnik, hogy Meghannak mindig szüksége van arra, hogy valamilyen módon utalás legyen rá és Dianára”

– jegyezte meg a PageSixnek egy palotabeli bennfentes, aki szerint a sussexi hercegnének hatalmában állt volna az interjú későbbi publikálását kérni, hogy ne üsse az évfordulót, ami 25 éve fájó pont a királyi családnak és a brit nemzetnek, de nem így tett és most megint minden Meghanról szól majd.

Wales hercegnéje, Vilmos és Harry herceg édesanyja 1997. augusztus 31-én, 36 éves korában egy tragikus autóbalesetben vesztette életét egy párizsi alagútban. Vilmos és Harry mindössze 15, illetve 12 éves volt.

VILMOS (j) és HARRY herceg érkezik anyjuk, Diana egykori walesi hercegnő halálának 10. évfordulóján tartott ünnepi istentiszteletre 2007. augusztus 31-én a Guards Chapelbe. (MTI/EPA/GERRY PENNY)

Vilmos herceg és testvére, Harry herceg a hírek szerint nem fognak együtt megemlékezni Diana hercegnő halálának 25. évfordulójáról. A két herceg és családjuk ehelyett úgy döntött, hogy külön gyászolják néhai édesanyjukat.

Egy nemrégiben rendezett zártkörű jótékonysági vacsorán Harry a vendégeknek elmondta, hogy szűk családi körben szeretne megemlékezni édesanyjáról.

„Azt akarom, hogy ez a nap az ő hihetetlen munkájának emlékeivel és szeretetével teli legyen. Remélem minden nap büszke rám”

– fogalmazott a herceg.

A két testvér 2017-ben nyilvánosan is megemlékezett Diana halálának 20. évfordulójáról. Virágokat helyeztek el a Kensington-palotának a kapuja elé, valamint ellátogattak a Fehér-kertbe, amellyel Vilmos és Harry herceg a szívek királynőjének állítottak emléket. A testvérek ekkor kijelentették, ez volt az utolsó alkalom, hogy nyilvánosan megemlékeznek édesanyjuk halálának évfordulójáról.