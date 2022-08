Vilmos és Harry nem együtt emlékezik Diana halálára

Vilmos herceg és testvére, Harry herceg a hírek szerint nem fognak együtt megemlékezni Diana hercegnő halálának 25. évfordulójáról. A két herceg és családjuk ehelyett úgy döntött, hogy külön gyászolják néhai édesanyjukat – számolt be a The New York Post.

The Duke of Cambridge and Duke of Sussex will mark the 25th anniversary of the death of their mother privately and separately, having agreed to draw a line under their public commemorations https://t.co/AheiYvj7KE

— The Telegraph (@Telegraph) August 28, 2022