Folyamatosan romlik Erzsébet királynő egészségügyi állapota

A 96 éves királynő jelenleg a skóciai balmorali kastélyban tartózkodik, sajtóértesülések szerint állapota a mozgásszervi betegsége miatt érkezése óta rosszabbodott. Fia, Károly gyakran látogatja őt a kastélyban.

Prince Charles makes daily visits to Queen at Balmoral as health fears grow https://t.co/MmBY595hjc

Királyi szakértők úgy vélik ez annak a jele, hogy a walesi herceg aggódik édesanyja miatt, mivel a birtokon lévő háztartások közötti nem tervezett látogatások rendkívül szokatlanok.

II. Erzsébet királynőt érkezése óta már templomba sem jár, azonban a hozzá közel álló források úgy gondolják, hogy a következő hétvégén részt kíván venni az éves Braemar játékokon.

The Queen will reportedly appoint the UK’s new Prime Minister at Balmoral.

According to royal sources, the 96-year-old monarch has been advised to remain at her Scottish residence, where she is currently staying during the summer. pic.twitter.com/xUd6yRL2DF

