Úgy tűnik, Meghan Markle áll a testvérek viszálya mögött: Harry rácsapta a telefont Vilmos hercegre

Vilmos hercegre csapta a telefont egy heves vitát követően Harry herceg, melynek témája a Meghan Markle elleni vallomások voltak. A palota női beosztottjai zsarnoknak nevezték a hercegnét – állítja egy új francia dokumentumfilm.

Meghan Markle a hírek szerint annyira durva volt a személyzettel, amikor Harry herceggel még a Kensington-palotában éltek, hogy többen miatta mondtak fel. Ez a helyzet pedig Vilmos és Harry kapcsolatára rányomta a bélyegét.

Harry herceg Vilmosra csapta a telefont, aki pedig annyira feldühödött azon, hogy testvére ennyire ragaszkodik ahhoz, hogy megvédje feleségét a kritikáktól, hogy autóba pattant és egyenesen a Kensington-palota felé vette az irányt, hogy szemtől szembe vitassa meg a problémát testvérével. Mindez egy új francia dokumentumfilmből derült ki – írja a Daily Mail.

Prince Harry ‘slammed the phone down’ on William during heated call https://t.co/blpFzJ7l6m — Daily Mail Online (@MailOnline) August 26, 2022

A dokumentumfilmet jövő héten, Vilmos és Harry édesanyja, Diana hercegnő 1997. augusztus 31-én, egy párizsi autóbalesetben bekövetkezett halálának 25. évfordulóján mutatják be, Red Line: William and Harry, the enemy brothers címmel.

A dokumentumfilm egyik fókuszában Meghan Markle botránya áll

Harry és Meghan korábbi kommunikációs titkára, Jason Knauf 2018 őszén hozta nyilvánosságra egy e-mailjét, melyben azt állította, hogy Meghan zsarnokoskodott a palota beosztottjaival.

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, az ügy keretein belül vizsgálat is indult tavaly a sussexi hercegné ellen.

Kapcsolódó tartalom

A vizsgálat, amely a királynő magánfinanszírozásával és egy független ügyvédi iroda vezetésével tavaly márciusban kezdődött, azután, hogy a palota személyzetének két vezető beosztású tagja is kilépett a hercegné szolgálata alól, valamint egy harmadik beosztott arról számolt be, hogy az egykori színésznő személyesen „megalázta” nem sokkal a Harry herceggel kötött házassága után.

Meghan tavaly tagadta a zaklatásról szóló állításokat, és úgy nyilakozott, hogy „elszomorítja ez az újabb támadás a személye ellen, különösen mint olyasvalaki, aki maga is volt már zaklatás célpontja”.

A kiemelt kép: Harry herceg (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Neil Hall)