Elhunyt a Beverly Hills, 90210 színésze

2022. augusztus 24-én, három héttel 86. születésnapja előtt elhunyt Joe E. Tata, a Beverly Hills, 90210 népszerű amerikai tévésorozat színésze. A szomorú hírt lánya, Kelly Tata jelentette be a GoFundMe adománygyűjtő oldalán.

„Megtörve jelentem, hogy édesapám, Joe E. Tata tegnap este elhunyt”– írta Kelly Tata. „Édesapám és én örökké hálásak leszünk a család, a barátok és a rajongók szeretetéért és támogatásáért.”

Lánya nem ismertette a halál okát, azonban a színésznél 2018-ban Alzheimer-kórt diagnosztizálták – írja a CNN.

Joe E. Tata, who played Nat, the kindly owner of the Peach Pit on “Beverly Hills, 90210,” has died, according to his daughter. He was 85. https://t.co/WR6BeMfI1G

