Sylvester Stallonét sokkolta a válás, a forgatáson kapta a hírt

A színész nem sejtette, hogy a heves vita után felesége azonnal megteszi a jogi lépéseket.

Múlt pénteken hivatalosan is beadta a válási papírokat Jennifer Flavin, aki 25 év után döntött úgy, hogy elválik Sylvester Stallonétól. Bár már napokkal korábban felröppentek a pletykák, miszerint gond lehet a pár házasságával, a sztárfeleség a People-nak eljuttatott nyilatkozatában erősítette meg a hírt.

“Szomorúan jelentem be, hogy 25 év után elválunk Sylvesterrel. Bár már nem leszünk házasok, de értékelem a több, mint 30 együtt töltött évünket, és tudom, hogy mindketten minden megteszünk majd három lányunkért.”

A miértékről a Page Six is csak találgatózott, több lap is megírta, hogy a pár a család új kutyája miatt zördült össze, mely régi problémákat hozott a felszínre. A TMZ érte el végül Stallonét, aki bár megerősítette, hogy a személyi védelmére befogadott rottweiler, Dwight neveléséről eltérő véleményen voltak, és hogy felesége nem akart új háziállatot, de vásásuknak a dologhoz semmi köze.

“A kapcsolatunk nem egy ilyen hétköznapi dolog miatt ment tönkre. Más irányba haladt az életünk. Mindig szeretni fogom Jennifert. Ő egy fantasztikus nő és a legkedvesebb emberi lény, akit ismerek.”

– nyilatkozta a sztár.

A válás akkor lett téma a külföldi sajtóban, amikor több fotó is megjelent a Rocky sztárjáról, amint új kutyája portréjával fedette el a feleségét ábrázoló tetoválást a vállán. Ennek oka egyébként Sly szerint prózaibb. A portrét fel szerette volna újíttatni, azonban a művész helyrehozhatatlanul elrontotta, ezért kellett elfedni egy újjal. Jenniferről a hátán most is van egy tetoválása a színésznek.

Stallone egyébként megerősítette, hogy bár a vita komoly volt, arra nem számított, hogy felesége máris elindítja a válást. Épp a Paramount Plusnak forgatja a “Tulsa King” című sorozatot Oklahoma Cityben, ott kapta a sokkoló hírt. A miértekről azonban nem mondott további részleteket.

A 76 éves Sly és 54 éves felesége 1997-ben házasodott össze, három gyermekük született: a 25 éves Sophia, a 24 éves Sistine és a 20 éves Scarlet.