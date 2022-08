Merész fotózáson mutatta meg magát Nicole Kidman

Az 55 éves színésznő izmos és tónusos teste láttán mindenki álla leesett.

Nicole Kidman szépsége évtizedek óta téma Hollywoodban és erre most sem cáfolt rá, 55 évesen ugyanis lélegzetelállító látványt nyújtott a The Perfect magazin címlapján. A merész és egyedi fotókon nem csak az Oscar-díjas szépségében gyönyörködhetünk, hanem lélegzetelállító fittségében is, kar és hasizmai láttán csak ámulni lehet.

A magazin Instagram-oldalára felkerült képek alatt ellepték a kommentszekciót a hitetlenkedő és csodálkozó hozzászólások.

„Nincsenek szavaim. Nicole biztos 55 éves? Mert én ezt képtelen vagyok feldolgozni.”

Kidman legutóbb a Vanity Fair 2022-es Hollywood kiadványában mutatta meg tónusos alakját, ami miatt rengeteg kritikát kapott, bizarr alig takaró iskoláslány szerelése sokaknak nem nyerte el a tetszését.

A Tágra zárt szemek sztárja egy korábbi interjújában elárulta miért megszállottja a tökéletes külsőnek és meglepő, de nem Hollywood gyakorolja rá a legnagyobb nyomást. Nicole Kidmannek a gyerekei miatt kell vigyáznia a megjelenésére.

„Ha az embernek gyerekei vannak, hát nincs könnyű dolga. Rámnéznek, és azt kérdezik: már ötven elmúltál? Főleg a kisebbik, Faith szokta mondogatni, hogy ne melegítőben vigyem az iskolába, rendesen szárítsam meg a hajam és dobjak fel egy kis sminket. Mindezt azért, mert egyik reggel elvittem iskolába, és úgy néztem ki, mint akin átment a vonat, Faith pedig teljesen kiakadt.”

Kidman tizenhat éve él boldog házasságban Keith Urban country zenésszel, kapcsolatukból pedig két gyermekük született, a tizennégy éves Sunday és a tizenegy éves Faith.

Nicole-nak, korábbi Tom Cruise-zal kötött frigyéből szintén van két örökbefogadott gyereke, Isabella és Connor.