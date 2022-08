Shakira tajtékzik – Piqué nyilvánosan enyelgett új barátnőjével

Shakira tajtékzik, miután exe megszegte azt a megállapodást, miszerint új kapcsolatát egy évig titokban tartja. Az egykori sztárpár júniusban jelentette be, hogy tizenkét év és két közös gyermek után elválnak útjaik.

Pique azóta nem vesztegette az időt, hogy továbblépjen a popszépségtől, ugyanis kiderült, hogy titokban egy 23 éves diáklánnyal, Clara Chia Martival randizik, aki nem mellesleg a focista cégénél dolgozik PR-gyakornokként.

A friss párt a napokban a katalóniai Summerfest Cerdanya fesztiválon fotózták le.

Shakira családja a képekre reagálva azt nyilatkozta, hogy az énekesnő „nagyon dühös”, ugyanis az egykori párnak megállapodása volt, miszerint a szakítás után egy évig nem mutatkoznak új partnerrel a nyilvánosság előtt.

Clara Chia Marti 12 évvel fiatalabb Piquénél, és állítólag akkor ismerkedett meg vele, amikor a Kosmos nevű produkciós cégének rendezvényein dolgozott. A párhoz közel állók szerint egy ideje már találkozgatnak egymással.

Shakira, minden idők egyik legnépszerűbb zenei előadója 2010-ben ismerkedett meg Gerarddal, miután a férfi szerepelt a Waka Waka című dalának klipjében, amely a foci-világbajnokság himnusza volt abban az évben.

epa09995331 (FILE) – Colombian singer Shakira (R) poses for the media with her partner, FC Barcelona defender Gerard Pique (L), during the presentation of her new album 'Shakira' in Barcelona, Spain, 20 March 2014 (reissued 04 June 2022). Shakira confirmed that she is separating from the soccer player Pique in a statement released on 04 June 2022. The couple has two children together. EPA/ANDREU DALMAU