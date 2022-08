Patrick Swayze-ből CGI-karaktert csinálnak az új Dirty Dancinghez?

Az április végi CinamaConon a Lionsgate hivatalosan is bejelentette, hogy Jennifer Gray-jel érkezik új Dirty Dancing-film. A hír megerősítésére két éve vártak a rajongók, Grey ugyanis 2020 óta dolgozik egy titkos táncos projekten, melyről sokan sejtették, hogy a Piszkos tánc egy remake-je lehet.

