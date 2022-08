Telerakták spoilerekkel az Oscar-díjas rendező új filmjének előzetesét

Nagy siker Jordan Peele új filmje, a Nem, ennek örömére a Universal stúdió összerakott egy új, utolsó előzetest, ami tele van spoilerekkel.

Korábban az volt a stratégia, hogy az előzetesek csak homályos utalások tartalmaztak, nem lehetett rájönni, pontosan miről szól a film. Most pont ellenkező módszert követnek: az előzetes tele van konkrét idézetekkel, mert az a cél, hogy aki már látta már a filmet, nézze újra (ez is a trailer jelszava: See It Again /Nézd újra/).

Közben persze azt sem titkolják, hogy jó lenne, ha az is elmenne a moziba, aki még nem látta a Nemet, hiszen ha kifut, és utána DVD-n lesz elérhető. Pedig a film egyik nagy aduja a látványosság, amit a rendező szerint IMAX formátumban érdemes látni.

A Nem hősei a kaliforniai pusztaságban különös légi jelenséget tapasztalnak, és a nyomába erednek – vesztükre. A film Peele jó szokásának megfelelően egyszerre remekbe szabott műfaji tiszteletadás és éles társadalomkritika, nagyszerű színészi alakításokkal.

Közben fény derült a egyik rendező titkára. Még 2014-ben Peele a Twitteren írt arról, hogy rémálva volt, amitől sírva ébredt. (Nem spoilerezzük el, hogy mit álmodott.) Ezt az álmot beépítette a Nembe, sőt egyik központi eleme lett. A lépést egy rajongó vette észre, aki előásta a bejegyzést évekkel ezelőttről. Peele erre elmondta, hogy már régen elfelejtette ezt a rémálmot, de tudat alatt olyan mélyen beleéghetett az agyába, hogy beleírta az új forgatókönyvbe.