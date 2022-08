Kiakasztotta szomszédait a Spice Girls énekesnője, a telkén lévő monstrum még a térerőt is leárnyékolja

Geri Horner és férje, Christian Horner állítólag háborúban állnak a szomszédokkal, miután építési engedély nélkül hatalmas pajtát építettek a földjükön. Az 50 éves Ginger Spice 14 lova számára építtette az istállót, de nem kizárt, hogy le kell bontania. Bár az énekesnő most kérelmezte az oxfordshire-i tanácsnál az utólagos engedélyt, nem lesz egyszerű azt megszereznie, mivel a szomszédok összefogtak ellene.

