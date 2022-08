Taylor Lautner szerint jó poén, hogy a felesége is Taylor Lautner lesz

Taylor Lautner hamarosan megnősül, a lagzi után azonban biztosan lesz némi zavar erőben, de legalábbis a közösségi médiában, ugyanis két Taylor Lautnert is ki fog dobni az Instagram.

Taylor Lautner reveals that his fiancée Taylor Dome will take his last name and also be named Taylor Lautner. pic.twitter.com/KZglxABOUt

— Pop Base (@PopBase) August 17, 2022