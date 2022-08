Kelly Osbourne kivirult, már csak pár hét és anyuka lesz

Első kismamafotóját posztolta Instagram oldalán Ozzy Osbourne lánya.

A Black Sabbath frontemberének legfiatalabb lánya, a 37 éves Kelly májusban jelentett be, hogy kisbabát vár. Az első pocakos fotóra idáig kellett várni, bár a reality sztár így is csak egy ablakban visszatükröződő beállítást vállat be. A látottak alapján Kelly már az utolsó hetekben lehet.

Pregnant Kelly Osbourne Gives First Look at Her Baby Bump in Rare Photo https://t.co/PKHdgF72nT — People (@people) August 18, 2022

„Tudom, hogy nagyon csendes voltam az elmúlt hónapokban, ezért úgy gondoltam, megosztom veletek, hogy miért. Örömmel jelentem be, hogy anya leszek. Azt mondani, hogy boldog vagyok, nem teljesen pontos. Extázisban vagyok!”

– nyilatkozta legutóbb, hogyan is érzi magát a gólyahírtől.

Kelly az év elején vállalta fel először a nyilvánosság előtt párkapcsolatát a Slipknot metálzenekar lemezlovasával Sid Wilsonnal, akivel hosszú, 23 éves barátságot tudhatnak magukénak.

Kapcsolódó tartalom