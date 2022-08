Nyolc év után válik a Szívek szállodája Rory Gilmore-ja

Alexis Bledel és Vincent Kartheiser szakítottak. A Szívek szállodája főszereplője és Mad Men színésze nyolc év házasság után elválnak – erősítette meg szerdán a hírt az Us Weekly.

