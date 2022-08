Kétgyerekes apukaként másként látja a világot Freddie

Május végén született meg Freddie második gyermeke, a kisfiú mindössze 16 hónappal fiatalabb nővérénél. Két kisgyerekkel az énekes-műsorvezető élete is megváltozott, amelyről a NYÁR 22-ben is mesélt.

Az egyik pici, a másik sokkal kisebb – fogalmazta meg Fehérvári Gábor Alfréd, milyen kevés korkülönbség van két gyermeke között. Mindegyikük száz százalékos figyelmet igényel, emiatt háttérbe is szorította zenei terveit, mert tudta, nem fér majd bele minden az idejébe. Ahogy fogalmaz, paradigmaváltás történt az életében, most már az este tíz óra későnek tűnik.

Mindezek miatt még magát is meglepte, hogy egy új albumot is el tud készíteni. „Sok dalkezdeményből született meg egy komplett albumnyi anyag. Jövő áprilisban leszek 33 éves, akkor tervezzük kiadni” – mesélte a nem tervezett lemezről Freddie, akivel műsorvezetőként a SzerencseSzombat című lottóshow-ban is találkozhatnak a Duna nézői.

Kétgyermekes apuka lett Freddie – így telnek a hétköznapjai!

