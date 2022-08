Két évig küzdött a rákkal, ezek voltak Patrick Swayze utolsó szavai

Hetven éve, 1952. augusztus 18-án született Patrick Swayze amerikai színész, táncos, énekes, a Dirty Dancing és a Ghost sztárja.

Patrick Wayne Swayze a texasi Houstonban jött a világra, anyja a Houston Jazz Balett Társaság igazgatója volt, aki Patrickot még kisgyerekként bevezette a balett világába. A fiú tinédzserként egy időre szegre akasztotta a balettcipőt és inkább a tornát, az úszást és a labdarúgást gyakorolta. A középiskola után sorra kapta az atlétikai és a táncösztöndíjas egyetemi ajánlatokat, végül az atlétika mellett döntött és a houstoni San Jacinto College diákja lett. Két év múlva otthagyta az iskolát és a Disney-jégrevüvel turnézott Hófehérke hercegeként. Hazatérése után beleszeretett Lisa Niemibe, anyja tizenhat éves balettnövendékébe, akivel 1975-ben házasságot kötött.

1972-ben New Yorkba utazott, hogy folytassa tánckarrierjét. Bekerült a Harkness és a Joffrey Ballett Társulat tagjai közé, azonban egy korábbi sportsérülése és az operációt követő sebfertőzés miatt el kellett búcsúznia a balettől.

1976-ban áttért a színészi pályára, és a Broadwayn a Goodtime Charley-val debütált. Szerepelt a West Side Story-ban is, majd a Grease-ben övé lett a főszerep.

Színpadi sikereire a film fővárosa is felfigyelt, Hollywoodot a görkorcsolya-tehetségével nyűgözte le a Skatetown, USA című első filmjével. Repertoárját televíziós filmek is gazdagították, a M*A*S*H című sorozatban egy leukémiás beteget alakított. A Francis Ford Coppola által 1983-ban rendezett Kívülállókban mások mellett Tom Cruise és Matt Dillon oldalán mutatta meg színészi tehetségének drámai oldalát.

A nagy filmcsillagok közé a romantikus-zenés Dirty Dancing sikere repítette 1987-ben.

Ebben Johnny Castelt, a jóképű tánctanárt alakította, teljesítményéért megkapta első Golden Globe-jelölését. A mindössze 5 millió dollárból készült Dirty Dancing bevétele már a tizedik napon túllépte a 10 millió dollárt, végül 1987 legjövedelmezőbb filmje lett 170 millió dolláros nyereséggel.

Swayze a filmben elénekelte a She’s Like the Wind című részben saját szerzeményét, amely azonnal az amerikai slágerlisták élére ugrott.

Karrierjének legnagyobb sikere az 1990-ben készült Ghost volt, amelyben Demi Moore és Whoopi Goldberg oldalán játszotta el a tragikus véletlen folytán elhunyt Samet.

A filmért újra Golden Globe-ra jelölték. A People magazin a legszexisebb 50 férfi közé választotta.

Következő filmjei közül kiemelkedik az 1991-es Holtpont című akcióthriller, majd az 1995-ben bemutatott Wong Foo, kösz mindent!, ez utóbbiban transzvesztitát alakított, és harmadszor is Golden Globe-ra jelölték.

Patrick Swayze amerikai filmszínész integet a tömegben a legújabb Planet Hollywood étterem megnyitóján 1998. május 26-án, Dubaiban (Fotó: MTI/EPA/AFP/Rabih Moghrabi)

1998-ban komolyan megsérült az Üzenetek a gyilkostól forgatásán, leesett egy lóról és fának csapódott. Csak nagyon lassan épült fel, sérülései további karrierjére is kihatottak. A következő években Melanie Griffith társaságában játszott a Mindörökké Lulu című filmben, főszerepet kapott a Négyen résen című alkotásban Billy Bob Thornton és Charlize Theron oldalán, és kámeaszerepet is elvállalt a Dirty Dancing folytatásában. A mozi azonban nem lett nagy siker. Sikert aratott viszont az Ikon című tévéfilmben, a 2005-ben készült Az eltakarítónőben, valamint a 2007-es Karácsonyi csoda című moziban is.

2004. október 21-én készült kép Patrick Swayze amerikai színészről egy varsói sajtóértekezleten (Fotó: MTI/EPA/Jacek Turczyk)

2008-ban kiderült, hogy végső stádiumban lévő hasnyálmirigyrákban szenved. Minden képzeletet felülmúló erővel küzdött a kórral, még egy televíziós krimisorozatot is leforgatott A fenevad címmel, de a reklámkampányban már nem tudott részt venni. 2009. szeptember 14-én, 57 éves korában Los Angelesben hunyt el. Halála után nemsokkal jelent meg önéletrajzi kötete, majd 2012-ben publikálták özvegye, Lisa Niemi Swayze memoárját, amelyben férje rák ellen folytatott fájdalmas küzdelméről vallott, és az utolsó szavakról, melyet egymásnak mondtak.

“Amit utoljára Patricknek mondtam az az volt, hogy szeretlek, és az ő utolsó szava is ez volt hozzám. Miután hazahoztam a kórházból, minden olyan gyorsan történt. Nagyra becsültem a kettesben töltött időnket, fogtam a kezét, zenét hallgattam, úgy aludtam, hogy átkaroltam, fejemet a vállára hajtottam, szótlanul. Aztán a reggeli csendben az arcát néztem, és hallgattam az apró levegővételeit. Tudtam, hogy eljött az idő.”

