Eljegyezték Millie Bobby Brownt? Gyémántot villantott a Stranger Things üdvöskéje

Tavaly júniusban derült ki, hogy Millie Bobby Brown új párt talált magának. Bár korábban szóba hozták David és Victoria Beckham fiával, Romeóval, a Stranger Things fiatal sztárjának szívét más valaki rabolta el, nem más, mint Jon Bon Jovi fia, a 20 éves Jake Bongiovi.

EXCLUSIVE: Millie Bobby Brown wears diamond ring on THAT finger in New York City with Jake Bongiovi https://t.co/inKkhchXaL pic.twitter.com/V1YTsn3uj3

— Page Six (@PageSix) August 18, 2022