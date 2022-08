Őszintén beszélt házassága megromlásáról Vitalij Klicsko, emiatt válik a feleségétől

A bokszlegenda szerint párjával már évek óta külön élnek, ő mint Kijev polgármestere, jelenleg Ukrajnában tartózkodik, ahol fáradhatatlanul dolgozik az ukrán–orosz háború kirobbanása óta, felesége, Natalia pedig Németországban tölti mindennapjait.

Vitalij Klicsko a német Bild lapnak erősítette meg, hogy Nataliával hivatalosan is beadták a válókeresetet, és úgy fogalmazott: „Nagyon jó a kapcsolatunk és tiszteljük egymást, de már régóta külön élünk különböző városokban. ”

Vitali Klitschko splits from wife Natalia after 26 years with boxing legend and model living in different countries https://t.co/fdBSVdN9O2

— Todays’s Boxing Headlines (@BoxingLiveToday) August 16, 2022