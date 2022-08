Másodszorra is összeházasodik J.Lo és Ben Affleck - minden, amit tudni lehet a titkos lagziról

Jennifer Lopez és Ben Affleck egy hónappal azután, hogy Las Vegasban összeházasodtak, a hétvégén a családnak és a barátoknak is tartanak egy ünnepséget, és ahogy a Page Six fogalmaz, ez lesz a pár álomesküvője, amire nem sajnálták a pénzt.

EXCLUSIVE: Jennifer Lopez and Ben Affleck to throw three-day wedding this weekend https://t.co/7oP4CfoNdx pic.twitter.com/3PEvGIlukE

— New York Post (@nypost) August 15, 2022