Harry és Meghan Angliába látogat, de a királyi család nem fogadja őket tárt karokkal

Bár felcsillant némi remény, hogy a sussexi pár és Camridge hercege és hercegnéje újra találkozik – miután hivatalosan is bejelentették Harry és Meghan európai látogatását – erre úgy tűnik, semmi esély. A bennfentes információk szerint azonban a királyi családból kilépő házaspár hiába várja Vilmos herceg vagy éppen a királynő invitálását, az ötórai teára sem fogják meghívni őket.

Prince Harry and Meghan Markle Are Returning to the U.K. Sooner Than You Think https://t.co/nFxMmaPzMu

— E! News (@enews) August 15, 2022