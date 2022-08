Richard Gere álmai asszonyát ölelte a vörös szőnyegen

Richard Gere már bőven a 60-as éveit taposta, amikor megismerkedett a nagy Ővel, a nála 33 évvel fiatalabb Alejandra Silvával. A pár 2014-ben találkozott, amikor a színész Alejandra szüleinek szállodájában töltött pár napot Positanóban. Hamar szerelembe estek, majd mielőtt összeköltöztek volna, Alejandra áttért a buddhizmusra is. Esküvőjüket 2018 áprilisában tartották Gere birtokán.

Richard Gere, 72, plants kiss on glam wife Alejandra Silva, 39, as she stuns in busty gown https://t.co/6JfLpAIhk9 pic.twitter.com/MaglpcC7Pa

Richard ritkán mutatkozik vörös szőnyeges eseményen, most azonban kivételt tett, és gyönyörű feleségével az oldalán megjelent a Porcelanosa gálán Marbellában. Míg a Micsoda nő! sármőrje egy fekete szmokingot választott az alkalomra, addig felesége egy meseszép sárga, szoknyáján virágokkal díszített estélyiben tündökölt.

A pár, akik tavaly óta immáron két közös gyermek boldog szülei, az ibizai nyaralásuk után tették tiszteletüket a nagyszabású eseményen. Két kisfiukról egyébként egyáltalán nem mesélnek a sajtónak, kisebbik csemetéjük nevét a mai napig sem árulták el.

Richard Gere lists longtime upstate NY compound for $28M (New York Post)

A year after shelling out $9.8 million for a new family home in upstate New York, Richard Ge…

Add your highlights:https://t.co/xd5aIMdDag

#NYC #RealEstate #N…

— NYC Real Estate Briefly (@NYC_Real_b) January 24, 2022