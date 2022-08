Fordulat! Az FBI lebuktatta Alec Baldwint

Az FBI törvényszéki jelentése szerint a Rust című film forgatásán használt fegyvert, ami az operatőr halálát okozta, nem lehetett elsütni a ravasz meghúzása nélkül – tájékoztat az ABC News.

FBI Analysis of ‘Rust’ Shooting Says Alec Baldwin’s Gun ‘Could Not Have Been Fired Without Pulling the Trigger’ or Striking the Hammer: Reporthttps://t.co/9THEKr7LyT

— Law & Crime (@lawcrimenews) August 13, 2022