Jennifer Aniston szinte ragyog fehér bikinijében

A gyönyörű színésznő ismét bebizonyította, hogy korát meghazudtoló formában van.

Lássuk be, Jennifer Aniston bármit is csinál, azzal bizony feltűnést kelt. A Jóbarátok óta egyfajta kortalan szexszimbólumként él az emberek fejében és ezzel nehéz vitába szállni.

Az egyik legfrissebb róla készült fekete-fehér képen, ami egy profi fotózás kulisszái mögött készült, kócos hajjal, fehér bikiniben, hatalmas mosollyal az arcán látható. A pillanatképet fodrásza és jó barátja, Chris McMillan osztotta meg, a kommentek között a rajongók pedig nem győztek áradozni a színésznő szépségéről, aki 53 éves létére húsz évet is simán letagadhatna a korából.

Kapcsolódó tartalom

Aniston néhány hónapja fejezte be Adam Sandlerrel közös filmjének, a Gyagyás gyilkosság második részének forgatását, így most megérdemelt pihenőjét tölti. A relaxáció mindig is fontos volt a sztár számára, aki nemrégiben egy Instyle interjúban beszélt napi rutinjáról: