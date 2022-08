Ryan Reynolds és a felesége jófejségből jelesre diplomáztak

Ryan Reynolds több száz dedikált filmet adományozott egy wrexhami DVD-boltnak. A sztár a Mad4Movies tulajdonosának, Rob Clarkenak akart segíteni, hogy pénzt gyűjtsön egy jótékonysági szervezet számára.

The Hollywood star and Wrexham owner donates signed DVDs which will be sold for charityhttps://t.co/MNRKrOdXad

— BBC Wales News (@BBCWalesNews) August 8, 2022